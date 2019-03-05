Denizli’ye yeni akıllı şehir uygulamaları

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Şehir ödülü alan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın AK Partili Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Zolan, yeni dönemde hayata geçireceği teknoloji projeleriyle de tam not aldı. Başkan Zolan'ın Akıllı Şehir Sistemi, Dijital Kütüphane ve Dijital Şehir Kütüphanesi projelerine Denizli'yi geleceğe hazırlayacak yatırımlar olarak bakılıyor. Zolan yeni dönemde hayata geçireceği Akıllı Şehir Sistemi, Dijital Kütüphane ve Dijital Şehir Kütüphanesi projeleriyle dikkat çekti. Akıllı şehir uygulamaları kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ödüle layık görülen 23 ayrı akıllı şehir uygulamasının sayısı artırılarak tüm şehre yayılacak. Tüm Denizli halkının rahatlıkla kullanabileceği, zengin bir içeriğe sahip, engelli erişimine uygun, modern bir dijital şehir kütüphanesi kurulacak ve 7 gün 24 saat hizmet verecek. Bilim Merkezi'nde ise çocuklar ve gençler bilimsel gelişmeleri yakından takip edebilecek. Merkezde ayrıca, atölyelerde deneyler yapılabilecek ve uzay bilimi hakkında bilgi sahibi olunabilecek.