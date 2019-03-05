Gaziemir’in bir bahçesi olacak

BUGÜN NELER OLDU

kampanyasındaki yoğun çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken Cumhur İttifakı'nın Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz doğaseverlere yeşil alan sözü verdi. Ekibi ile birlikte ezber bozan projeler hazırladıklarını vurgulayan Nazmi Yılmaz, halkın sorunlarına geçici değil gerçek çözümler üreteceklerini ifade etti. Başkan adayı Yılmaz, "Görüştüğüm vatandaşlarımızın büyük bir bölümünde yeşile hasret var. Bir özlem var. Uzaklara gitmeden yürüme mesafesinde doğa ile iç içe olmak istiyorlar. Bizim dönemimizde ilçemize akciğer niteliğinde yeşil alanlar kazandıracağız. Aktivite alanları kazandıracağız" dedi. Hızlı şehirleşme nedeniyle bahçeli olan evlerin tükenme noktasına geldiğine vurgu yapan Yılmaz, milletin bahçe sevdasına 1 Nisan'da kavuşacağını söyledi. Başkan adayı Yılmaz, "Millet Bahçesi yapacağız. Bahçenin bir bölümünde gölet ve etrafında mesire alanı olacak. Yürüyüş parkurları olacak. Ağaçlandırılacak olan bölgenin içinde botanik parklar, çocuk oyun alanları, organik tarım bahçeleri gibi farklı aktiviteler yapılabilecek. Seyir ve Gözlem Kulesi, Kültür Terasları, Aktivite Çayırları, Kadın Aktivite Merkezi bu yerleşkenin içinde olacak. Halkımızın talepleri doğrultusunda farklı dokunuşlarda yapacağız" diye konuştu.