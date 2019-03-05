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por Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, karşılaşmanın hakemi Abdulkadir Bitigen'in kötü yönetiminden şikayetçi.
Kulüp başkanı Mehmet Sepil, hakem yönetimini sert bir dille eleştirdi. Sepil, Türk hakemleri için hem üzüldüğünü hem de utandığını belirterek
, "Hakem maçı kafasındaki neticeyle bitiremedi. Hata yapılır ama bugün maçta olanları hiç kimse hata olarak izah edemez" ifadelerini kullandı. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında sezon başından beri söylenilen bir şey olduğunu dile getiren Sepil, "Kritik ofsayt pozisyonlarında oyun kesilmeden devam edilip, pozisyon sonuçlandıktan sonra VAR'a bakılacaktı. Hakem Abdulkadir Bitigen'e hakkımızı helal etmiyoruz"
değerlendirmesinde bulundu.
YİNE DE BİR PUAN ÜMİT OLDU
Atiker Konyaspor deplasmanından beraberlikle dönen Göztepe, dış sahada 3 maç sonra puanla ayrılırken, ortaya koyduğu futbolla ilerleyen haftalar için ligde kalma yolunda taraftarlarına umut verdi.
Üst üste aldığı kötü sonuçların ardından küme düşme potasına kadar inen sarı- kırmızılılar, haftayı bir puanla kapatırken ortaya konan performans, camiaya gelecek haftalar için ümit verdi. Deniz Kadah ile iki kez direğe takılan İzmir temsilcisi bir puana razı olurken, sarı-kırmızılılar üç hafta aradan sonra deplasmandan puan çıkarmayı başardı.
Bu hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Ege temsilcisi ardından Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak.