Hakkımızı helal etmiyoruz

BUGÜN NELER OLDU

por Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Atiker Konyaspor'la 1-1 berabere kalan Göztepe, karşılaşmanın hakemiKulüp başkanı Mehmet Sepil, hakem yönetimini sert bir dille eleştirdi. Sepil,, "Hakem maçı kafasındaki neticeyle bitiremedi. Hata yapılır ama bugün maçta olanları hiç kimse hata olarak izah edemez" ifadelerini kullandı. Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasında sezon başından beri söylenilen bir şey olduğunu dile getiren Sepil,değerlendirmesinde bulundu.Atiker Konyaspor deplasmanından beraberlikle dönen Göztepe,Üst üste aldığı kötü sonuçların ardından küme düşme potasına kadar inen sarı- kırmızılılar, haftayı bir puanla kapatırken ortaya konan performans, camiaya gelecek haftalar için ümit verdi.Bu hafta Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Ege temsilcisi ardından Beşiktaş'la deplasmanda karşılaşacak.