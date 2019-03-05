Kadınlar için sahne aldılar

BUGÜN NELER OLDU

Valiliği koordinesinde İl Kültür Müdürlüğü tarafından İzmir Sabancı Kültür Sarayı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla konser düzenlendi. 'Sanat için kadın' temalı konserde, anne, eş, kardeş, evlat ve insan olan kadınların hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. İzmir Senfoni Orkestrası'nın açılış konserini gerçekleştirdiği etkinlikte, solistler de geleneksel türküleri seslendirdi. Zeybek ekibi ve saz sanatçılarının da sahne aldığı konseri izleyenler bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.