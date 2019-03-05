Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Kadınlar için sahne aldılar

Kadınlar için sahne aldılar

Giriş Tarihi: 5.3.2019
Kadınlar için sahne aldılar
İZMIR Valiliği koordinesinde İl Kültür Müdürlüğü tarafından İzmir Sabancı Kültür Sarayı'nda 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla konser düzenlendi. 'Sanat için kadın' temalı konserde, anne, eş, kardeş, evlat ve insan olan kadınların hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu vurgulandı. İzmir Senfoni Orkestrası'nın açılış konserini gerçekleştirdiği etkinlikte, solistler de geleneksel türküleri seslendirdi. Zeybek ekibi ve saz sanatçılarının da sahne aldığı konseri izleyenler bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kadınlar için sahne aldılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN