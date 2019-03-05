Karşıyaka’nın zafer haftası

FUTBOLDA
transfer yasağı nedeniyle elinde altyapı patentli kadrosu kalan Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta lider Kırşehir Belediyespor'dan sonra zirve takipçisi Altındağ Belediye'spor'u da deplasmanda 10 kişiyle 1-0 yenerek play-off umutlarını yeşertti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde kötü gidişin ardından yeni çalıştırıcısı Dirk Bauermann yönetimindeki ilk maçta, güçlü rakibi Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78- 75 mağlup eden yeşil-kırmızılılar, play-off yarışına tutundu.
Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda da Balıkesir DSİ'yi çekişmeli geçen mücadele sonunda deplasmanda 3-2 mağlup eden KSK'li bayanlar, play-off iddiasını sürdürdü.
BAŞKAN TURGAY BÜYÜKKARCI: ALTYAPIMIZLA GURURLUYUZ
Üç branşta da kazanarak güzel bir hafta sonu geçirdiklerini belirten Başkan Turgay Büyükkarcı, "Futbolda lider Kırşehir Belediyespor'u yendikten sonra Altındağ Belediye'yi de Ankara'da mağlup etmek özgüvenimizi artırdı. Basketbolda Dirk Bauermann ile Galatasaray'ı yendik ve iki sezondur kaçırdığımız Play-Off'a bir adım daha yaklaştık. Voleybolda yine altyapımızdan yetişen genç kızlarımızla önemli bir deplasmandan zaferle döndük. İdari anlamdaki çalışmalarımızın sportif başarılarla süslenmesi yönetim kurulumuzun da motivasyonunu yükseltiyor"
dedi.