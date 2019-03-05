Kent merkezinde doğalgaz isyanı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Eşrefpaşa Caddesi'nin bir bölümünde doğalgaz varken bir bölümünde doğalgaz yok. Kocatepe ve Tınaztepe mahallesinde oturan vatandaşlar onlarca kez hem İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne hem de İZMİRGAZ'a başvuruda bulunduklarını belirtirken hiçbir şekilde geri dönüş yapılmadığı için kızgın. Doğalgaz hizmetinden yararlanamayan mahalle sakinleri, 2019 yılında İzmir'in göbeğinde doğalgazsız bir hayat yaşamanın komik geldiğini ifade ettiler. Mahalleliler muhatap bulamamaktan şikayetçi.Bölge esnaflarından Mustafa Güldallar, "2016 yılında arkamızdaki sokak olmak üzere çevremizdeki bütün mahallelere ve sokaklara doğalgaz hizmeti geldi, ancak bizim bulunduğumuz bölgeye gelmedi. Bununla ilgili gerekli yerlere başvuruda bulunduk ama nedenini açıklayamadıkları sebeplerden dolayı mağdur oluyoruz' dedi. Mahalle muhtar adayı ve aynı zamanda Kocatepe Mahallesi sakini Hülya Özdemir, "Doğalgaz hizmeti alamıyoruz, nedenini söylemiyorlar. Başvuru yapmaya gittiğimizde başvurumuzu alıp olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapmıyorlar. Çevremizdeki iş yeri ve konutlar bu hizmetten faydalanırken biz mağdur oluyoruz' dedi. Mahalle sakinlerinden Mustafa Uygun ise, "Bu bölgede bulunan 150 kişiden fazla esnaf ve vatandaş oturuyor. Hepsiyle tek tek görüşüp başvuru için imza topladık. Başvuru yaptık ama 3 senedir ne gelen var ne giden. 3 senedir belki de 50 kere başvuruda bulunduk ama kimse geri dönüş yapmadı, biz bu durumdan bıktık artık. Burayı İzmir sınırında tutmuyorlar galiba" dedi. 52 yıldır esnaflık yapan Fevzi Keklik, "Buna bir çözüm bulsunlar artık, karşı caddemizde doğalgaz varken bizim burada yok. Kaç kere müracaat ettik, bize geri dönüş yapmadılar. Nedenini bile açıklayamıyorlar" dedi.