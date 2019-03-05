Kesik kol damar nakliyle kurtuldu

BUGÜN NELER OLDU

Bandırma ilçesinde, 18 yaşındaki işçi Taha Elçi'nin kolu camla kesildi. Elçi'nin kolunda derin kesikler oluştu. Elçi, Bandırma Devlet Hastanesi'nde acil olarak ameliyata alındı. Yaklaşık 1 saat 45 dakika süren operasyon ile Elçi'nin vücudunun başka bir yerinden alınan damar, derin kesiklerin olduğu kola nakledildi. Böylelikle kolda kan dolaşımı tekrar sağlandı. Ameliyatı gerçekleştiren doktorlardan Operatör Uzman Doktor Muhammet Murat Cantürk, "Polikliniğimizde bacak ağrıları, bacak şişkinlikleri, varis hastalıkları, arter tıkanıkları, boyun damar tıkanıkları, kalpten çıkan ana damardaki anevrizmalar, genişlemeler... Bunlarla ilgilendik, tanısını, tedavisini gerçekleşirdik. Bu noktada Bandırma'da yapılmayan çok büyük operasyonu gerçekleştirdik." dedi.Büyük damar yaralanmalarına müdahale ettiklerini belirten Cantürk, "Vücudun değişik bölgelerinden damarlar alarak, bu bölgelere naklettik. Böylece kan akışını, devamlılığını sağlayarak mevcut organın kanlanmasını devam ettirdik. Hedefimiz kalp damar ünitesini kurmak, ameliyathane ve yoğun bakımı hizmete geçirmek. Aktif olarak, Bandırma'ya açık kalp cerrahisini, koroner arter hastalıklarına ve kalp kapak hastalıklarına müdahale şansını getirmeye çalışıyoruz, bunun için mücadele ediyoruz" dedi.