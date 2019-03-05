BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Kocaelispor'u yenerek kümede kalmak için umutlanan Bucaspor'da gözler yarın deplasmanda lider Bayburt İl Özel İdare ile oynanacak maça çevrildi. Teknik direktör Levent Eriş, lig ikincisi Kocaelispor'u yendiklerini sırada Bayburt olduğunu söyledi. Eriş, "Kalan 10 maçımız var. Yara almamız gerekiyor. Eğer çarşamba günü deplasmanda da galip gelirsek, bu takım kümede kalır" dedi.2. LIG Kırmızı Grup'ta şampiyonluk yarışı veren Menemenspor geçtiğimiz gün Kahramanmaraşspor deplasmanında 4-1'lik skorla şok bir yenilgi aldı. Sarılacivertliler, zirve mücadelesi verdiği Tuzlaspor'un Fethiyespor ile golsüz berabere kaldığı haftada yenilerek liderliğe oturma fırsatını kaçırdı.UŞAKSPOR 2.LIG Beyaz Grup'ta Uşakspor sonunu getiremiyor. Öne geçtikleri 5 maçın 2'sini kaybedip 3'ünde berabere kalarak 12 puan yitiren Aşigolar Play-Off hattından iyice uzaklaştı.