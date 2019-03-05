Tek kadavra 2 hastayı iyileştirdi

BUGÜN NELER OLDU

böbrek nakli olmayı bekleyen ve aynı merkezde diyaliz tedavisi gören Hüseyin Saldamlı ile Kadri Erel'e, aynı kadavradan böbrek nakli yapıldı. Torbalı'da çiftçilikle geçimini sağlayan 2 çocuk babası Saldamlı ile aynı ilçede mobilyacılık yapan 1 çocuk babası Erel'e, İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. 3 yıldır böbrek nakli bekleyen Saldamlı ve Erel'e geçen hafta beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın bağışlanan böbreklerinin uyumlu çıkmasıyla makineye bağlanmaktan kurtulma ümidi doğdu. İKÇÜ Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Sorumlusu Op. Dr. Ahmet Er'in başkanlığındaki ekip, yaklaşık 8 saat süren operasyonla, böbrekleri Saldamlı'ya ve Erel'e nakletti. Dostlukları 'Böbrek Kardeşliği'ne dönüşen Saldamlı ve Erel, tedavileri boyunca birbirine destek oldu.