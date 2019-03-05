‘Unutulan değil yaşayan konak gelecek’

BUGÜN NELER OLDU

Eşrefpaşa Pazar Yeri'ni ziyaret eden Cumhur İttifakı AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, vatandaşlarla ve pazarcı esnafıyla bir araya geldi. Günlerdir sokak sokak mahalle mahalle gezdiklerini, vatandaşların ortak sıkıntılardan dert yandığını ifade eden Eroğlu, "Unutulan, görmezden gelinen Konak dönemi bizim belediyecilik anlayışımız ile sona erecektir. Bambaşka bir Konak, insanların yerel hizmetlerden memnun olduğu bir Konak, 1 Nisandan itibaren sizinle olacak. Sayın Milletvekilimiz Ceyda Çankırı Hanım da yanımızda, onların da desteği Konak daha huzurlu ve yaşanabilir olacak" diye konuştu. Öte yandan Melek Eroğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın da katılarak destek verdiği seçim çalışmaları kapsamında Tuzcu ve Ülkü Mahallesi sakinlerine çat kapı ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Gittiği her yerde mahalle sakinlerin sıcak ilgisiyle karşılaşan Eroğlu, "Kadınlarımızın ilgi ve desteğini hizmet olarak onlara geri vereceğiz. Çalışan kadınlarımıza ve çalışmak isteyen kadınlarımıza her türlü sosyal desteği sunacağız. Hep söylediğim gibi Yepyeni bir Konak'ı birlikte kuracağız" dedi.