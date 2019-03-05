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Zehir tacirlerine geçit verilmiyor

Giriş Tarihi: 5.3.2019
Zehir tacirlerine geçit verilmiyor
BALIKESIR İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, S.A., M.D. ve O.B. adlı şahısların Balıkesir'e İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Ekipler, uyuşturucuların bulunduğu araç uygulama noktasından kurtulmak amaçlı kırsal mahalle yollarına girdikleri esnada araca operasyon düzenlendi. Kırsalda yakalanan araçta yapılan aramada 994 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Araçta yakalanan S.A., M.D. ve O.B. adlı şahıslar gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.
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Zehir tacirlerine geçit verilmiyor
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