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Zeybekci söyledi belediye uyandı

Giriş Tarihi: 5.3.2019
Zeybekci söyledi belediye uyandı
AK Parti'nin İzmir Adayı Nihat Zeybekci'nin geçtiğimiz pazar günü Seferihisar'a yaptığı ziyaret sırasında dile getirdiği sorunların ardından Seferihisar Belediyesi harekete geçti. Aşırı yağışlarla ilgili bir kısmı çöken Orhanlı Köprüsü'yle ilgili Seferihisar Belediyesi, dün çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Seferihisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Orhanlı Köprüsü'nün hasar gördüğü ilk andan itibaren hem Seferihisar Belediyemiz hem de İzmir Büyükşehir Belediyemiz konu ile ilgili gerekli çalışmaları başlatmıştır. Görülen hasarın giderilmesinin uzun süre alacağı saptanmış, köprünün yeniden ulaşıma açılması için proje ve yapım ihale çalışmaları başlatılmıştır" denildi.
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Zeybekci söyledi belediye uyandı
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