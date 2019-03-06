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Altay’da play-off heyecanı

Giriş Tarihi: 6.3.2019
Altay’da play-off heyecanı
PAXIAO'NUN golüyle Balıkesirspor'i de deviren ve üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrılan Altay, yükselişine devam ediyor. Siyah-beyazlılar, düşme potasına oldukça yaklaşmış ve taraftarlarını tedirgin etmişti. İlk yarıda oynadığı 17 maçtan yalnızca 4 galibiyet ve 5 beraberlik alan ve 17 puan toplayabilen İzmir temsilcisi, devre arasına küme düşme potasının sadece 1 puan üzerinde girdi.

FARK BEŞE İNDİ
İkinci yarıda ise işler tersine döndü. Devreye Ümraniyespor galibiyetiyle başlayan siyah-beyazlılar, ikinci yarıda oynadığı 7 maçtan 17 puan çıkararak ilk yarıyla tam tersi bir grafik sergiledi. Puanını, 34'e yükselten siyah-beyazlıların, 6. basamakta bulunan Gazişehir ile arasında 5 puanlık fark bulunuyor. Son olarak 2009- 10 sezonunda 1.Lig'de play-off oynama başarısı gösteren Altay'ın, 9 sezon aranın ardından aynı başarıyı tekrar edip edemeyeceği ilerleyen haftalarda belli olacak.

KADERİ KENDİ ELİNDE
Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla play-off için ümitlenen Altay, kalan 10 haftada kendisi gibi ilk 6 savaşı veren takımlarla karşılaşarak kendi göbeğini kendi kesecek. Ege ekibi, kendisinden üstte bulunan Gençlerbirliği, Abalı Denizlispor, Osmanlıspor, Hatayspor, Gazişehir, Altınordu ve Adana Demirspor ile karşılaşacak.

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Altay’da play-off heyecanı
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