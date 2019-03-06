Altay’da play-off heyecanı

BUGÜN NELER OLDU

PAXIAO'NUN golüyle Balıkesirspor'i de deviren ve üst üste 4. maçından da galibiyetle ayrılan Altay, yükselişine devam ediyor.İlk yarıda oynadığı 17 maçtan yalnızca 4 galibiyet ve 5 beraberlik alan ve 17 puan toplayabilen İzmir temsilcisi, devre arasına küme düşme potasının sadece 1 puan üzerinde girdi.İkinci yarıda ise işler tersine döndü.Puanını, 34'e yükselten siyah-beyazlıların, 6. basamakta bulunan Gazişehir ile arasında 5 puanlık fark bulunuyor.Üst üste aldığı başarılı sonuçlarla play-off için ümitlenen Altay,Ege ekibi, kendisinden üstte bulunan