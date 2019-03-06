Ayvalık’ın tacını Yılmaz takacak

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İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ve Cumhur İttifakı MHP Ayvalık Belediye Başkan Adayı Nazmi Başaran Ayvalık'ın Hamdibey Mahallesi'nde miting düzenledi. Ayvalık'a gelmeden önce derslerini iyi çalıştıklarını ve sorunları Ayvalıklılar kadar bildiğini belirten Yücel Yılmaz, "Ayvalık'ta nasıl mutlu olacağınızı biliyoruz. Bunların hepsinin çözümü Nazmi Başaran ile bizde.. Bizim de Balıkesir merkezde Roman mahallelerimiz var. Her gittiğimde neşem yerine geliyor. Roman Mahallelerinde suç işleyen çıkabilir, kız kaçıran da çıkabilir ama asla hain çıkmaz. Cumhurbaşkanımız bize Romanlar benim için özeldir onların olduğu yerlere hep gidin, hizmet götürün onlarla dertleşin diyor. Ben Ayvalık'ı turizme açtığımız an sizlere Lostralar yapacağım" dedi. 'Hizmet işi bizim işimiz' diyen Yılmaz, "Balıkesir'de Karesi'de yaptıklarımıza bir bakın, biz çalıştık. Ayvalık'a hizmet getirmek istiyoruz. Cumhur İttifakı Türkiye'nin bir değeridir. Nazmi Başkanımla bize destek olursanız, biz buralara hizmet yağdıracağız. Biz resme, müziğe sanata değer veriyoruz, şehirlerde sanat olsun istiyoruz. Biz ayrıca sosyal bir belediyeyiz. Evlerinizin kapısının arkasında nasıl bir hayat var. Biz oraya nasıl yardımcı oluruz. Biz bunlarla dertlendik. Biz Ayvalık'a renk getireceğiz" diye konuştu.