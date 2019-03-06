Bergama İZBAN’ı bekliyor

BUGÜN NELER OLDU

Ticaret Odası (BERTO) Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Ürper, İZBAN'ın Bergama'ya getirilmesinin kentin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını belirterek çalışmaların hızlandırılmasını istedi. İZBAN ile birlikte İzmir'in merkezine kadar tek araçla ulaşabileceklerini dile getiren Ürper, kuzey Ege'nin kent merkeziyle bağlantısının güçleneceğini söyledi. Bölgedeki yatırımlarla ilgili bir doğum sancısı yaşandığını savunan Ürper, Bergama'nın önümüzdeki dönemde ticaretle ilgili önemini artıracağını belirtti, "Bergama'ya yeni bir organize sanayi bölgesi (OSB), bir serbest bölge ve tarıma dayalı ihtisas OSB kurulacak. Orta veya uzun vadede hayata geçirilecek bu yatırımlar ile birlikte Çandarlı Limanı'nın devreye girecek olması bölgemizin önemini daha da artıracak. Birkaç yıl içinde serbest bölge için alt yapı çalışmalarına başlanacağını tahmin ediyoruz. Sadece Bergama'nın değil tüm kuzey Ege'nin önemi artıyor" dedi.