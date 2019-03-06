Beydağ, modern dokunuşlarla büyüyecek

BUGÜN NELER OLDU

Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, Beydağ ilçesinde vatandaşlarla buluştu; vatandaşların sorunlarını dinledi. AK Parti Beydağ Belediye Başkan Adayı Ogün Asil Aydoğdu'nun seçim çalışmalarına da destek veren Nasır, AK Belediyecilik ile Beydağ'ın önümüzdeki süreçte yepyeni bir görünüme kavuşacağını, yerel kalkınmada örnek çalışmalara imza atılacağını kaydetti. Eğitim alanında önemli bir boşluğu doldurmak amacıyla ilçeye, enstitü, yüksekokul ve benzeri öğretim kurumlarının açılması için harekete geçildiğini belirten Nasır, bu noktada bölge gençliğinin eğitimi için önemli bir adım atılacağına dikkat çekti. Nasır, "Beydağ, modern dokunuşlarla adeta yeni bir görünüme kavuşacak. Hastalar evlerinden alınacak, yaşlı ve kimsesizlere bakım hizmeti verilecek, hayvanlar için nöbetçi veteriner desteği olacak. Maddi olanakları kısıtlı aileler için TOKİ ile proje geliştirilecek. İlçeye spor tesisleri ve Gençlik Merkezi inşa edilecek" dedi.