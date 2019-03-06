Büyükşehir’den dönüşüm kazığı

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşümde de sınıfta kaldı. 2013 yılında Karabağlar'da vatandaşlarla kentsel dönüşüm anlaşması yapan Büyükşehir Belediyesi, 6 etaptan oluşan projenin sadece 1. etabını tamamlayabildi. 2, 3, 4, 5 ve 6. etaplara ise henüz başlanamadı. Yeni evlerine kavuşabilme hayali ile 2013'te Büyükşehir ile el sıkışan vatandaşların borcu, uygulanan TEFE, TÜFE oranları ile ikiye ve üçe katlandı. Anahtar tesliminde borçlarını peşin olarak ödemek zorunda kalacak olan mahalle sakinleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na tepki gösterdi. Kentsel dönüşüm mağdurları Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan yardım istedi. Konuya Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un el atmasını isteyen mahalle sakinleri, "Büyükşehir'e güvenmekle hata etmişiz. Keşke zamanında direnip o sözleşmelerin altına imza atmasaydık. Büyük mağduriyet yaşıyoruz. Devletimizin konuya el atmasını, mağduriyetimizi gidermesini istiyoruz. Aksi takdirde evlerimiz elimizden bir bir gidecek" diye konuştu.Vatandaşlardan Halil Arasan, "Sürekli bizi oyalıyorlar. Ben 3 katlı evime karşılık 2 daire aldım. Karşılığında da 55 bin lira borcun altına imza attım. Aradan geçen zaman dilimi içinde TEFE, TÜFE oranları ile borcum 80 bin liraya çıktı. Evimi belki de 5 sene sonra yıkacaklar. Benim o zamana kadar borcum 150 bin lirayı bulacak. Kalan borçlarımızın evlerimiz yıkılıp inşaata başlanana kadar dondurulmasını, projelere bir an önce başlanılmasını talep ediyoruz" dedi. Adnan Koçak ise, ""İnsanlar 2013 yılında sözleşmeye imza attı. Halen daha evler yıkılıp inşaata başlanmadı. Benim evim 5. Etapta. Hesaplarıma göre 2023 yılında bitmiş olacak. Şu anda 45 bin lira borçlandırıldım. O zamana kadar borcum 180 bin lira olacak. Anahtar teslimi sırasında benden bu para peşin olarak alınacak. Dolayısı ile belediye verdiği dairenin birini benden geri almış olacak. İnsanlara evleri teslim ederken fahiş rakamlar çıkardılar. 'Parayı ödemeyen eve giremez' dediler. Üstelik tapu masraflarını da vatandaşın üzerine yüklediler. Keşke o sözleşmelere imza atmasaydık. Borçlarımız dondurulsun" diye konuştu.yandan 2 ay önce 1. etaptaki evlerini teslim alan vatandaşlar, "O zaman bize tapu masrafları kuruma ait dendi. 2 ay önce konutlar teslim edilirken tapu masraflarının tamamı bizden alındı. Konutlarda ciddi sıkıntılar var. Büyükşehir, apartmanlara kendi yönetimlerini atadı ve apartman sakinlerinden kimseyi yönetime almadı. Ardından da aidatlara zam yapılarak 150 liraya çıkarıldı. Ev kirası öder gibi doğalgaz ve aidat parası ödüyoruz" dedi.