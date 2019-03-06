Kenetlenme vakti

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto Süper Lig'de Konyaspor beraberliğiyle 26 puanda kalıp ilk kez düşme hattına gerileyen Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya, pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi sağduyu çağrısında bulundu. Kritik bir sürece girdiklerini belirten Papatya, "Taraftarımızdan destek istemek çok abes. Her türlü desteği bize en iyi şekilde veriyorlar.Ancak bizi sevmeyenler ve aşağı çekmek isteyenler var.Taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak. Seyircisiz oynama cezası gibi bir durum yaşamak istemeyiz" dediGöztepe'nin şu an içinde bulunduğu durumla ilgili değerlendirmeyi sezon sonu yapmanın en doğru olacağını söyleyen Papatya,Şu anda zihnimizi yormayalım. 10 haftalık periyotta güçlü duruşumuzu ve kenetlenmiş halimizi bozmayacağız.Oyuncular, taraftar ve yönetim olarak bu süreci en iyi şekilde tamamlayacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.