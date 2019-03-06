SPOR Toto Süper Lig'de Konyaspor beraberliğiyle 26 puanda kalıp ilk kez düşme hattına gerileyen Göztepe'de Başkan Vekili Talat Papatya, pazar günü oynanacak Kasımpaşa maçı öncesi sağduyu çağrısında bulundu. Kritik bir sürece girdiklerini belirten Papatya, "Taraftarımızdan destek istemek çok abes. Her türlü desteği bize en iyi şekilde veriyorlar. Biz taraftarımızdan sağduyulu olmalarını rica ediyoruz. Bizim Türkiye'de sevenlerimiz çok.
Ancak bizi sevmeyenler ve aşağı çekmek isteyenler var. Bu kişilere fırsat tanımamalıyız. Taraftarımızın kesinlikle provokasyonlara gelmemesini istiyoruz.
Taraftarımıza çok ihtiyacımız olacak. Seyircisiz oynama cezası gibi bir durum yaşamak istemeyiz" dedi
ŞAPKAYI ÖNÜMÜZE KOYACAĞIZ
Göztepe'nin şu an içinde bulunduğu durumla ilgili değerlendirmeyi sezon sonu yapmanın en doğru olacağını söyleyen Papatya, "Sezon sonunda şapkamızı önümüze koyarız. Nerede doğru, nerede yanlış yaptığımızı değerlendiririz.
Şu anda zihnimizi yormayalım. 10 haftalık periyotta güçlü duruşumuzu ve kenetlenmiş halimizi bozmayacağız. Bizim için kenetlenme vakti.
Oyuncular, taraftar ve yönetim olarak bu süreci en iyi şekilde tamamlayacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.