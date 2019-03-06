Sevgililer Günü’nde kalp nakli ile hayata tutundu

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İZMIR'IN Buca ilçesinde yaşayan 40 yaşında bir çocuk babası Bülent Çiçekçi'nin babası Oruç Çiçekçi, 14 yıl önce kalp yetmezliği teşhisi konulmasının ardından 52 yaşında hayatını kaybetti. Babasının vefatına çok üzülen Çiçekçi'ye 8 yıl önce rahatsızlanması üzerine gittiği İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde aynı teşhis konuldu. Bir süre ilaçla tedavi gören Çiçekçi, 4 yıl önce sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine Sağlık Bakanlığı tarafından kalp nakil listesine alındı. Sağlık durumu 3 ay önce kötüleşen Çiçekçi için müjdeli haber 14 Şubat Sevgililer Günü'nde geldi. Aynı hastanede beyin kanamasına bağlı beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın kalbi, İKÇÜ Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Gürbüz başkanlığındaki ekip tarafından 6 saat süren ameliyatla Çiçekçi'ye nakledildi.