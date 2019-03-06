Sevgilisini öldürdü sonra canına kıydı

BUGÜN NELER OLDU

Çiğli ilçesinde emekli 6 çocuk babası 65 yaşındaki Salim Aydın, kendi gibi bekar olan bir çocuk annesi 53 yaşındaki Ayyuş Çetin ile 19 sene önce komşuluk yaparken tanıştı. İkili arasındaki arkadaşlık bir süre sonra duygusal bir ilişkiye dönüştü. Bu süre içerisinde Salim Aydın, sevgilisine bir miktar borç para ile otomobil hediye etti. Oğluna durumu farklı anlatan Ayyuş Çetin, para ile otomobilin kendilerine miras olarak geldiğini söyledi. Aydın ile Çetin arasında uzun yıllar süren gönül ilişkisi geçtiğimiz günlerde bitti. 19 yıllık sevgilisinden ayrılan Aydın, daha önce verdiği bir miktar para ile otomobili Çetin'den geri istedi. Çetin'in balıkçılık yapan oğlu F.F.A. (29) da para ile kendi üzerine olan otomobilin miras olmadığını aksine Aydın'dan alındığını öğrenince annesine kızdı. Bunun üzerine konuşmak için annesi ile birlikte Aydın'ın evine gitti. Burada iki taraf arasında para ve otomobil mevzusu yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Aydın evdeki pompalı tüfek ile Ayyuş Çetin'in göğsüne ateş etti. Korkan F.F.A. evden dışarı kaçtı. Aydın daha sonra aynı tüfekle çenesine ateş ederek hayatına son verdi.