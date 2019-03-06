‘Soyer, boş arsa görünce satıyor’

BUGÜN NELER OLDU

İZMİR'DE yaklaşık 10 yıldır başkanlık yaptığı Seferihisar'da, belediyeye ait milyonlarca lira değerindeki arazileri satan CHP'li Tunç Soyer, yerel seçimlere sayılı günler kala ilçedeki 3 arsa için daha ihaleye çıkma kararı alması tepki çekti. Egeli SABAH'ın 'Durdurun bu satışları' başlığı ile manşetine taşıdığı haber, büyük ses getirdi. Sığacık Mahallesi'nde yer alan ve muhammen bedeli toplam 1 milyon 921 bin TL olan yerlerin elden çıkarılmasına, AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül'den tepki geldi. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in daha önce sarf ettiği "Gerekirse Fuar İzmir'i özelleştireceğiz" sözünü hatırlatan Başkan Şengül, "Sayın Soyer, Seferihisar'da boş arsa görünce dayanamıyor. Kazara İzmir'e başkan seçilirse, Konak Meydanı'nı da satar" dedi. Satış kararı alınan arsaların 3. Derece Arkeolojik Sit alanında yer aldığına dikkat çeken Başkan Şengül, iki yer için ihalenin bugün (çarşamba) diğeri için ise 13 Mart'ta yapılacağını söyledi.Son hamleyle, turizm ve sağlık tesisi planlı arsaların bile satışa çıkarıldığını ifade eden Şengül, "Sayın Soyer, Seferihisar'da ne olduğuna, gelecekte ilçeye ne gibi katkı vereceğine bakmadan her şeyi sattı. Bunların yerine de hiçbir şey koyulmadı. Satışlardan belediyenin kasasına milyonlarca lira para girmesine rağmen, nasıl oluyorsa belediyenin borcu da sürekli arttı. Seferihisar Belediyesi'ndeki çalışanların maaşları bile ödenemez duruma gelindi. Daha seçim olmadan 'Fuar İzmir'i özelleştireceğiz' açıklamasıyla anlıyoruz ki Soyer, gözünü Büyükşehir'in mallarına da dikti. Bu hızla gider, bir de kazara İzmir'e başkan seçilirse, şehirde satılacak yer bırakmaz" diye konuştu.Soyer, Seferihisar'da başkanlığı döneminde 6 yılda rayiç bedeli 500 milyon lirayı bulan 30 belediye gayrimenkulünü 100 milyon liraya sattı. CHP'li adayın, bu arsaları uygun fiyatlara kimlere sattığı merak konusu oldu.