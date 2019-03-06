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Tabancayla oynarken ablasını vurdu

Giriş Tarihi: 6.3.2019
Tabancayla oynarken ablasını vurdu
MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde, iddiaya göre, 13 yaşındaki H.F.K. adlı erkek çocuk, babasının ruhsatsız olduğu öne sürülen tabancasıyla oynamaya başladı. H.F.K., silahın kazayla ateş alması sonucu ablası 15 yaşındaki Firdevs K.'yı boynundan vurdu. Silah sesinin duyulması üzerine fabrika işçisi baba Erkan K. (43) ve ev hanımı anne Sultan K. (40), odayı girdiklerinde kızlarını yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, Firdevs K.'ya isabet eden merminin boynundan girip çıktığını tespit etti. Hayati tehlikesi olan Firdevs K., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Baba Erkan K. ise gözaltına alındı.
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Tabancayla oynarken ablasını vurdu
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