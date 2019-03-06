Umuda yolculuk

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üper Lig'de Göztepe, 2 topunun direkten döndüğü, hakemin kötü yönetim gösterdiği maçta Konyaspor'dan 1 puan koparmayı başarırken, Akhisarspor 1-0 geriye düştüğü Alanyaspor karşısında birbirinden güzel 3 golle, 3 puanı alıp umutlarını gelecek haftalara taşıdı. Spor Toto 1. Lig'de ise Denizlispor bir hafta önce emaneten bıraktığı liderliği Elazığspor galibiyeti ile geri alırken, Altay, Balıkesirspor Baltok'u da yenerek çıkışını sürdürdü.
Altınordu ise son dakikalarına 2-1 önde girdiği Hatayspor maçında uzatma dakikalarında yediği golle çok değerli 2 puan kaybetti. Gizem Yılmazer'in yönettiği Spor Masası'nda Lebip Timor ve Serhan Çifdalöz temsilcilerimizi değerlendirdiler:
GÖZ-GÖZ HAKEMLERE TAKILDI
1. Gizem Yılmazer: Göztepe, Konya deplasmanından 1 puanla döndü. Işığı yaktılar mı?
Lebip Timor:
Kurtuluş meşalesini yaktılar. Tamer hocamın eli değmiş takıma. Hem oyun başlangıcındaki kadrosu hem de maç içindeki değişiklikleri ve oyun kurgusu ile özlediğimiz Göztepe'yi gördük Konya'da.
2 topu direkten döndü. Penaltı ile yenilginin eşiğinde geldiler ama Beto yine kalesinde devleşti. Ligin altı yangın yerine döndü ama bu oyun ve bu 1 puan yüreklere su serpti. Maçın hakemi ise, ikinci yarıda kestiği Göztepe atağı ile maçı doğramıştır.
Serhan Çifdalöz:
Çok iyi bir maç oynadılar. Konya'dan puan çıkarmak zor. 1 puandan fazlasını da hak etmişlerdi. Deniz'in 2 topu direklerden döndü. Bir puan çok değerli. Ligin altı kaynıyor. Göztepe'nin kadrosu bulunduğu yeri hak eden bir kadro değildi. Hem elendikleri kupa maçında hem de bu maçta Tamer hoca ile birlikte takım gerçek kişiliğini buldu.
Hakem kararları maçın önüne geçti. Hakem karaları ve VAR uygulamalarında çifte standart vardı. Olmaz böyle şey.
AKHİSARSPOR GERİ DÖNDÜ
2.Yılmazer: Akhisarspor, müthiş bir geri dönüşle lige tutundu. Bundan sonra neler olur?
Timor:
Lukac'ın kendi kalesine attığı golden sonra umutlar tükenip moraller de altüst olurken Zeki Yavru ve Bilal sahne alıp 'bu oyun daha bitmedi' dediler. Golden çok birer füzeyi andırıyordu attıkları şutlar. Geçen hafta Galatasaray karşısında da iyi oynayıp uzatmalarda kaybetmişlerdi. İşleri hiç de kolay değil. Bir galibiyet serisine ihtiyaçları var. Ama bu galibiyetle umuda yolculukları da başlamıştır.
Çifdalöz:
Her şey bitti dediğimiz anda geri döndüler. Şansız ve berbat bir gol yediler ama birbirinden şık 3 golle de 3 puanı aldılar. Ancak ben başka bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Daha önce Manu da oyundan alındığında tepki göstermişti. Bu defa oyundan çıkan Josue'nin hocasına yaptığı hareketi çok yadırgadım. Yaşam mücadelesi veren bir takımda oynayan, oynamayan herkesin kenetlenmesi gerekirken bunları yaşanması çok çirkin.
DENİZLİSPOR EMANETİ GERİ ALMAYI BAŞARDI
3.Yılmazer: Abalı Denizlispor, emaneti geri aldı. Ne dersiniz?
Timor:
Osmanlıspor ve Gençlerbirliği puan kaybedince yeniden liderlik koltuğuna oturdu Abalı Denizlispor. Elazığspor karşısında çok rahat kazanacakları bir maçı zora soksalar da çok değerli bir 3 puanla dönmesini bildiler. Yücel hoca ve ekibi son düzlüğe lider giriyorlar. Bu saatten sonra avantajlarını kaybedeceklerini sanmıyorum.
Çifdalöz:
Rakiplerinin puan kaybettiği bir haftada liderliği getiren galibiyet aldılar. Baştan sona üstün oynadılar. Yücel hoca, kaybedilen Osmanlı maçı sonrası takımı çabuk toparlamış. Ayakta kalmak şampiyonluğun habercisidir.
ALTINORDU 2 PUAN BIRAKTI
4.Yılmazer: Altınordu uzatmalarda yediği golle 2 puanı kaybetti. Nasıl bir maç oldu?
Timor:
Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor'un kazandıkları bir haftada ilk 6 adına çok değerli 2 puanı uzatma dakikalarında kaybettiler.
Hüseyin hocanın da dediği gibi istedikleri oyunu oynayamadılar ama 2-1'i de koruyamadılar.
Çifdalöz:
Son düdük
çalmadan maç bitmiyor. Bunu
unuttular. Hatayspor hiç
kabullenmedi yenilgiyi. Aslında iki tarafa da gidip gelen bir maç oldu ama 2-2 de adil bir sonuç oldu. Kazanamıyorsan kaybetmeyeceksin.
Bu yarışta her puan altın değerinde.
ILK 6 NEDEN OLMASIN?
5.Yılmazer: Altay, Balıkesirspor'u da yenerek müthiş bir seri yakaladı. Nasıl buldunuz iki temsilcimizi?
Timor:
Altay, Sait hoca ile gerçek
kimliğini buldu. Zaten kaliteli ve tecrübeli bir kadrosu vardı ama istedikleri skorları alamıyorlardı. Yine golcüsü Paixao belirledi skoru.
İlk 6 barajı ile puan
farkını beşe indirdiler. Balıkesir ise maça
iyi başlayamadı. Golü yedikten sonra
skoru eşitleme adına risk aldılar, pozisyonlar
da buldular ama geride
çok açık verdiler. Giray hoca kısıtlı kadrosu ile müthiş bir direniş gösteriyor.
En
büyük sorun gol yollarında.
Çifdalöz:
Bazı oyuncular
fark yaratıyor. Paixao da böyle bir oyuncu. Gol krallığının en büyük adayı.
Altay,
bu maçı kazanarak ligin
alt sıraları ile ilişkisini kesti. "İlk 6 olur mu?" derseniz, 'Neden olmasın' derim. Tecrübeli hocası ve kaliteli kadrosu var.
Balıkesir için Lebip abinin dediklerine
katılıyorum. Giray hoca kendini parçalıyor ama kadrosunun kapasitesi belli.
Oyuna girip oyunun kaderini
değiştirecek oyuncusu yok. Bu sezon
acı çekiyorlar. Bulundukları yeri başarı
olarak görüyorum.