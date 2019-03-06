Umuda yolculuk

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'de Göztepe, 2 topunun direkten döndüğü, hakemin kötü yönetim gösterdiği maçta Konyaspor'dan 1 puan koparmayı başarırken, Akhisarspor 1-0 geriye düştüğü Alanyaspor karşısında birbirinden güzel 3 golle, 3 puanı alıp umutlarını gelecek haftalara taşıdı.Altınordu ise son dakikalarına 2-1 önde girdiği Hatayspor maçında uzatma dakikalarında yediği golle çok değerli 2 puan kaybetti.Kurtuluş meşalesini yaktılar.2 topu direkten döndü. Penaltı ile yenilginin eşiğinde geldiler ama Beto yine kalesinde devleşti. Ligin altı yangın yerine döndü ama bu oyun ve bu 1 puan yüreklere su serpti.Çok iyi bir maç oynadılar. Konya'dan puan çıkarmak zor. 1 puandan fazlasını da hak etmişlerdi. Deniz'in 2 topu direklerden döndü. Bir puan çok değerli. Ligin altı kaynıyor.Hakem kararları maçın önüne geçti. Hakem karaları ve VAR uygulamalarında çifte standart vardı. Olmaz böyle şey.Lukac'ın kendi kalesine attığı golden sonra umutlar tükenip moraller de altüst olurken Zeki Yavru ve Bilal sahne alıp 'bu oyun daha bitmedi' dediler. Golden çok birer füzeyi andırıyordu attıkları şutlar. Geçen hafta Galatasaray karşısında da iyi oynayıp uzatmalarda kaybetmişlerdi. İşleri hiç de kolay değil.Her şey bitti dediğimiz anda geri döndüler. Şansız ve berbat bir gol yediler ama birbirinden şık 3 golle de 3 puanı aldılar. Ancak ben başka bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Daha önce Manu da oyundan alındığında tepki göstermişti.Osmanlıspor ve Gençlerbirliği puan kaybedince yeniden liderlik koltuğuna oturdu Abalı Denizlispor. Elazığspor karşısında çok rahat kazanacakları bir maçı zora soksalar da çok değerli bir 3 puanla dönmesini bildiler. Yücel hoca ve ekibi son düzlüğe lider giriyorlar.Rakiplerinin puan kaybettiği bir haftada liderliği getiren galibiyet aldılar.Gazişehir Gaziantep ve Adana Demirspor'un kazandıkları bir haftada ilk 6 adına çok değerli 2 puanı uzatma dakikalarında kaybettiler.Son düdükçalmadan maç bitmiyor. Bunuunuttular. Hatayspor hiçkabullenmedi yenilgiyi.Bu yarışta her puan altın değerinde.Altay, Sait hoca ile gerçekkimliğini buldu.İlk 6 barajı ile puanfarkını beşe indirdiler. Balıkesir ise maçaiyi başlayamadı. Golü yedikten sonraskoru eşitleme adına risk aldılar, pozisyonlarda buldular ama gerideçok açık verdiler.Enbüyük sorun gol yollarında.Bazı oyuncularfark yaratıyor.Altay,bu maçı kazanarak liginalt sıraları ile ilişkisini kesti. "Balıkesir için Lebip abinin dediklerinekatılıyorum.Oyuna girip oyunun kaderinideğiştirecek oyuncusu yok. Bu sezonacı çekiyorlar. Bulundukları yeri başarıolarak görüyorum.