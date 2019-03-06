Yuttuğu para yemek borusuna takılı kaldı

BUGÜN NELER OLDU

İzmir'de yaşayan Özlem İnanç'ın bakkaldan dönen büyük oğlu, elindeki bozuk paraları, sehpanın üzerine bıraktı. Bu sırada çizgi film izleyen kardeşi Umut (5), madeni paralardan birini alıp, ağzına attı. Para, yemek borusuna gitti. Durumu fark edip panikleyen Özlem İnanç, önce oğlunun sırtına vurarak parayı çıkartmaya çalıştı. Başarılı olamayınca da Umut'u alıp, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne götürdü. Çocuk Cerrahı Op. Dr. Nihan Ünver, Umut'un yemek borusunda kalan parayı, ağız yolundan girilerek gerçekleştirilen özefagoskopi yöntemiyle çıkardı. Umut, sağlığına kavuştu.Yaşadığı panik anlarını anlatan anne Özlem İnanç, "Umut, 'Bozuk para boğazıma kaçtı' dediğinde panik halinde parayı çıkartmaya çalıştık. Sırtına vurmaya başladım. Bu sırada annem ve babam da evdeydi. Babam da çıkartmak için çabaladı ama olmadı. Panik halde eşimi aradım. Yüzünde morarma olmadığını görünce, paranın yemek borusunda takılı kaldığını anladım. Bu yüzden biraz rahatladım. Hemen hastaneye gittik. Hayati tehlikesi olmadığını anladığımda çok rahatladım. Çok şükür bir sıkıntı olmadan operasyon tamamlandı. Emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" diye konuştu. Umut'un yemek borusundaki parayı çıkaran Op. Dr. Nihan Ünver ise, "Oyuncak parçaları, yuvarlak piller, mıknatıslar, su maymuncukları, tablet deterjanlar, naftalin, bilyeler ve demir paralar çocuklar tarafından en sık merak edilen ve ağza alınan nesnelerdir. Umut, sağlıklı bir şekilde ertesi gün taburcu oldu" dedi. Öte yandan ebeveynlerin böyle durumlar ile karşılaşabileceğini belirten Ünver, "Mutlaka ilk yardım eğitimi almalılar. Çocukta ani gelişen bir nefes darlığı ve öksürük olursa sarılarak karnın üst kısmından iyice bastırılıp bir yandan da en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı" dedi.