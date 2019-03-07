20 yıllık sanat serüveni sergi oldu

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, duvara, bez çantadan vücuda kadar adeta her yere yaptıgı resimlerle dikkat çeken Izmirli sanatçı Görkem Sengüler, simdi de Alsancak Magro'da illüstrasyon çalısmalarını sergiliyor. Uzun yıllardır yaptıgı çizim ve resimleriyle Çesme'den Istanbul'a kadar hatırı sayılır oranda bir ilgiyle karsılasan Sengüler, "20 yıllık sanatsal birikimimi sanatseverlerle bulusturuyorum. Köy okulu duvarları boyama gibi de aktiviteler yapıyorum" dedi. Kahve telvesiyle dahi resim yapabilen Sengüler, çalısmalarını sosyal medyadaki "Windygorkem" hesabından da sergiliyor.