Akhisarspor’da Josue kadro dışı

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SPOR Toto Süper Lig'de düşme hattında son sırada yer alıp Aytemiz Alanyaspor galibiyetiyle kurtuluş yarışında umutlanan Akhisarspor'da sular durulmuyor. Galatasaray ile anlaştığı gerekçesiyle kadro dışı bırakılan kaleci Fatih Öztürk'ün ardından oyundan alındığı için duruma tepki gösterip soyunma odasında kavga çıkaran Josue kadro dışı bırakıldı. Portekizli oyuncu teknik direktör Cem Kavçak'ın raporu üzerine U21 takımına gönderildi. Akhisarspor'da Mustafa, Dany, Eray, Güray ve Lopes'in sakatlıkları devam ediyor. Akhisar'da Kasımpaşa ile oynanan kupa maçında kırmızı kart gören Elvis Manu PFDK'dan iki maç ceza alınca Trabzon maçında forma giyemeyecek. Yeşilsiyahlılarda sakatlıktan çıkan Sokol Cikalleshi'nin Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.