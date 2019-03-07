Biriktirdiği eserlerle kütüphane kuracak

BUGÜN NELER OLDU

Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Toplulugu ses sanatçısı ve arastırmacı yazar Ümit Yazıcı, kitap sevgisiyle dikkati çekiyor. Babasının tesvikiyle 10 yasındayken ilk kitabı "Kolera"yı satın alan Yazıcı'nın, o tarihten bu yana yazılı eserlere ilgisi arttı. Çalısmaya basladıgı yıllarda maasının neredeyse üçte ikisini kitaplara harcayan Yazıcı, "kaçırılmayacak" dedigi eserler için borca girdi. Sayısı 150 bine ulasan kitap, dergi, gazete ve yazma eseri Karabaglar ilçesinde 50 metrekarelik bir depoda ve evinin bir bölümünde muhafaza eden Yazıcı, eserleri, içerisinde Türk musikisi müzesinin de olacagı, herkesin rahatlıkla ulasabilecegi bir kütüphanede sergilemeyi hedefliyor.