CHP’den adaylara propaganda tarifesi

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Gerek belediye baskan adaylarını belirleme sürecinde gerekse meclis üyesi aday listelerinin YSK'ya teslim edilme asamasında sınıfta kalan CHP'de bu sefer de bagıs krizi patlak verdi. 4 Mart'ta YSK'ya teslim edilen belediye baskan adayı ve meclis üyesi aday listelerinin kesinlesmesinin ardından 31 Mart yerel seçimlerine kadar olan süreçte kentte yürütülecek olan propaganda çalısmaları için CHP Izmir Il Baskanlıgında toplantı düzenlendi.Edinilen bilgiye göre CHP Izmir Il Baskanı Deniz Yücel Baskanlıgında gerçeklestirilen toplantıya il yöneticileri ile 30 ilçeden aday gösterilen belediye baskan adayları katıldı. Toplantıda propaganda süreci masaya yatırıldı. Il örgütü, Genel Merkezden gelen maddi paya ek olarak Izmir'deki çalısmalar için havuz olusturma amacıyla ilçe ilçe tarife belirledi. Tarifenin belirlenmesinde ilçelerin nüfusları ve metropole yakın ve uzak olmaları etkili oldu.Iddiaya göre il baskanlıgında olusturulacak havuza nüfusu az olan kırsal ilçelerin belediye baskan adaylarından 15 bin lira, nüfusu fazla olan kırsal ilçelerin belediye baskan adaylarından 25 bin lira, metropol ilçelerin belediye baskan adaylarından 50 bin lira para aktarmaları istendi. Toplantıda para vermek istemeyen adayların kendi çalısmalarını bizzat yönetecegi belirtildi. Il baskanlıgının propaganda için adaylardan para istemesi belediye baskan adayları arasında sıkıntı yarattı. Iddiaya göre çok sayıda belediye baskan adayı yasananlara tepki göstererek il örgütünde olusan havuza estek vermeye yanasmadı.