Denizlispor’da sakatlık şoku

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'de pazartesi günü Ümraniyespor'u konuk edecek Abalı Denizlispor'da takımın en golcü oyuncusu Mehmet Akyüz şoku yaşanıyor. Önceki gün yapılan idmanda röveşata sırasında yere yığılan futbolcu hastaneye kaldırıldı. MR'ı çekilen Akyüz'ün Ümraniyespor maçına yetiştirilmesi için seferberlik ilan edildi. Horozlar'da cezası sona eren Recep Niyaz kritik maçta forma giyebilecek. Topladığı 50 puanla liderlik koltuğunda oturan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Yücel İldiz, Ümraniyespor karşısında kayıp yaşamak istemediklerini belirterek, "Artık çok ciddi sınavlar vereceğiz. Galibiyetten başka hiçbir şey düşünmüyoruz. Camianın bizden beklentileri büyük. Şampiyonluk yolunda her maç final. Bizlere güvenenleri mahcup etmeyeceğiz. Ümraniyespor karşısında elimizden geleni yapacağız" dedi.