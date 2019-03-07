Egeli SABAH yazdı Soyer geri adım attı

BUGÜN NELER OLDU

Egeli SABAH'ın etkili yayınları CHP'nin Izmir Büyüksehir Belediye Baskan Adayı Tunç Soyer'e geri adım attırdı. Bugüne kadar belediyenin 30 gayrimenkulünü rayiç bedelinin beste biri fiyatına satarak büyük tepki toplayan Soyer, seçimlere az zaman kala giderayak satısa çıkardıgı Sıgacık Mahallesi'ndeki 3 gayrimenkulü gelen tepkiler üzerine geri çekmek zorunda kaldı. Satısa bir gün kala belediyenin resmi internet sitesindeki satıs ilanları kaldırılırken 2'si dün digeri ise 13 Mart'ta yapılması öngörülen üç arsa satısının da Tunç Soyer'in talimatı ile iptal edildigi ortaya çıktı. Egeli SABAH önceki gün satısa iliskin haberi 'Durdurun bu satısları' baslıgı ile mansetine tasımıs AK Parti Izmir Il Baskanı Aydın Sengül de "Soyer bos arsa gördü mü dayanamayıp satıyor. Kazara Izmir'e baskan seçilirse Konak Meydanı'nı da satar" diyerek sert tepki göstermisti.CHP'nin Izmir Büyüksehir Belediye Baskan Adayı Tunç Soyer, seçimlere 24 gün kala, giderayak satısa çıkardıgı Seferihisar Belediyesi'ne ait 3 gayrimenkulü, gelen tepkiler üzerine geri çekmek zorunda kaldı. Sabah Egelinin 'Durdurun bu satısları' baslıgı ile kent gündemine tasıdıgı haberin ardından Soyer satısları geri çekme kararı aldı. 2'si 6 Mart'ta, digeri ise 13 Mart'ta gerçeklestirilecek üç arsa satısına iliskin ilan, satısa bir gün kala, yani 5 Mart günü belediyenin resmi internet sitesinden kaldırıldı. Sabah Egelinin ulastıgı Seferihisar Belediyesi yetkilileri satısların Baskan Tunç Soyer'in talimatı ile geri çekildigini açıkladı. Gazetemizin önceki gün kent gündemine tasıdıgı 3 arsa satısına iliskin haber büyük yankı uyandırmıstı. Bu güne kadar Seferihisar Belediyesi'nin rayiç bedeli 500 milyon lirayı bulan 30 adet gayrimenkulünü piyasa degerinin çok altında, 100 milyon liraya satan Soyer'in, giderayak satmaya çalıstıgı 3 gayrimenkul, tepkileri de beraberinde getirmisti. AK Parti Izmir Il Baskanı Aydın Sengül, Sabah Egelinin gündeme tasıdıgı haber ile ilgili, "Soyer, Seferihisar'da bos arsa göründe dayanamıyor. Ilçesini bitirdi, gözünü Büyüksehir'in mallarına dikti. Kazara Izmir'e baskan seçilirse Konak Meydanını da satar" seklinde açıklama yapmıstı.