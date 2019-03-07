Göztepe’den Paşa hazırlığı

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto Süper Lig'de 26 puanla düşme hattında yer alan Göztepe, pazar günü Bornova Stadı'nda konuk edeceği Kasımpaşa karşısındaki maçta en büyük kozları eski Kasımpaşalı Andre Castro ile Titi olacak. Attığı gollerin yanı sıra yaptığı asistlerle ligin en verimli oyuncularından birisi olan Portekizli Castro asistlerde üçüncü sırada yer alıyor. Bu sezon Göztepe'nin bankoları arasında yer alan Titi ise bir dönem formasını giydiği Kasımpaşa'nın forvetlerine geçit vermeyecek. Göztepe rakibini Castro ile vurup, Titi ile etkisiz hale getirecek. Süper Lig'de kalan 10 haftada kümede kalma mücadelesi verecek olan Göztepe, Başkan Vekili Talat Papatya'nın sağ duyu daveti sonrası kulüp 'Kenetlenme zamanı' sloganıyla kalan 6 iç saha maçı için biletlerde indirime gitti.