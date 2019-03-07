Kaf Kaf’tan tek kurşun

BUGÜN NELER OLDU

FF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Karşıyaka, üst üste 3. galibiyetini aldı. Yeşil-Kırmızılılar, lider Kırşehir Belediyespor ve zirve takipçisi Altındağ Belediyespor'un ardından evinde Kızılcabölükspor'u ağırladı. Atatürk Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 0-0 biten karşılaşmanın tek golünü 77'nci dakikada Cenk attı. Hafta içi mesai saatine denk gelen mücadeleyi bin civarında taraftar izledi. Zirve hattındaki iddialı rakiplerini art arda yenerek ligde bu sezon ilk kez 3'te 3 yapan yeşil-kırmızılı ekip, 36 puana ulaşarak Play-Off hattıyla arasındaki farkı 3'e düşürdü. Karşıyaka taraftarları maçın ardından genç futbolcuları bağırlarına bastı. Son 5 maçı 4 galibiyet, 1 beraberlikle geçtikten sonra Karşıyaka deplasmanında yenilgiyle tanışan Kızılcabölükspor ise 41 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu. Kaf-Kaf, grupta pazar günü de Osmaniyespor deplasmanında terleyecek.17'nci dakikada gelişen Karşıyaka atağında Battal'ın aşırttığı topla ceza sahasına giren Mustafa Değirmenci'nin şutu savunmadan döndü. İlk yarı golsüz sonuçlandı. 77'nci dakikada Karşıyaka'nın golü geldi. Battal'ın kullandığı korneri sağ kanatta Arif, ceza sahasına doldurdu, defanstan ileri çıkan Cenk, kafayı çakıp skoru belirledi: 1-0. Karşılaşma ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.