Körfeze atık su bırakmayacağız

BUGÜN NELER OLDU

ve Sehircilik Bakanı Murat Kurum, Izmir Valiligi'nde Il Koordinasyon Toplantısı'nın ardından gazetecilere kente yönelik projelerini anlattı. Kurum, öncelikle tüm kentlerde oldugu gibi Izmir'de ne kadar riskli alan, bina varsa tespit edilecegini ifade etti. Tüm kentlerde tespit sürecinin hızla isledigine deginen Kurum, "Izmir'de imar barısı kapsamında 793 bin basvuru oldu. Izmir genelinde 1 milyon konut oldugunu biliyoruz. Dolayısıyla yüzde 70-80'inin de imar barısına basvurdugunu görüyoruz" dedi. Türkiye'nin 67 ilinde 50 bin sosyal konut projesinin basladıgını da belirten Kurum, "Basvurularımız baslıyor. Izmir çok önemli degerimiz. Izmir'de 2 bin 584 sosyal konutun yapımına bugün itibarıyla baslamıs olacagız. Iki artı bir konutların ödemesi 583 lira, üç artı bir konutlarımızın taksit tutarı bin 178 liradan baslıyor ve 240 aya kadar vade var. Bu Izmir'de kira öder gibi ev sahibi olabilmek demek" diye konustu. Izmir'de çok yagmur yagdıgı zaman atık su sisteminin kullanılamaz hale geldigini ifade eden Kurum, "Izmir'de 2023'e geldigimizde yüzde 100 nüfusa hizmet edecek sekilde, atık su arıtma hizmeti vermek istiyoruz. Buna iliskin Izmir Körfezi'nin kirliligini giderecek atık su arıtma tesisi yapılması önemli. Izmir Körfezi'ne atık su bırakmayacagız, buna izin vermeyecegiz. 2019'da baslamak üzere Izmir'in çevresini, dogasını koruyacak projeyi hayata geçirecegiz" dedi. Kurum, kentteki vahsi çöp depolamasına son vereceklerini, kisi basına düsen 1,6 metrekare yesil alanı da 10 kat artıracaklarını söyledi.