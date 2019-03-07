Lebip Timor: Taraftar uyandırdı

BUGÜN NELER OLDU

İKI takımın da ilk yarı bittiğinde tabeladaki 0-0 oynadıkları oyunu yansıtıyordu. Son haftalardaki performanslarının aksine sahadaki görüntüleri heyecan vermiyordu.cezalı oluşuyla Karşıyaka sahada lidersiz kalmış, oyunu da ele almakta zorlanıyordu.ise ilk yarıda bulduğu 2 net pozisyon dışında rakibini de kalesinden uzak tutarak ilk yarıda istediğini elde ediyordu. 2. yarıdaki Mustafa-Doğukan değişikliğine rağmen Karşıyaka yine de aradığı pozisyonları bir türlü bulamıyordu. Ancak son çeyreğe girilirken Karşıyaka tribünlerinde bir hareketlenme başladı. Sabahın köründe çalıp adamı ayağa fırlatan çalar saat gibi sahadakileri de uykudan kaldırdılar. Sahadakiayaka kalkıp, oyunu ele geçirdiği gibi 77. dakikada kaptanıile skor üstünlüğünü yakalamıştı. Böyleceüst üste gelen 3 galibiyet ile yeni hayaller peşinde koşarken, konuk takım iyi oyununa rağmen kaçırdığı net fırsatların bedelini ağır ödüyor ve zirve yolunda da ağır bir yara alıyordu. Umarız Karşıyaka bu kazanma alışkanlığını lig sonuna kadar devam ettirmeyi sürdürebilir.