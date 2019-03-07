Manisa’da can pazarı yaşandı

BUGÜN NELER OLDU

Kula ilçesinde Esenyazı- Gökçeören Kavşağı arasındaki yolda meydana gelen kazada can pazarı yaşandı. Ankara'dan İzmir'e giden, Barış Doğrusöz yönetimindeki 50 DK 264 plakalı, Anadolu Turizm'e ait şehirlerarası yolcu otobüsü, önünde giden Halil Zeybek yönetimindeki 45 N 9998 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR'da yüklü pancar küspeleri yola döküldü. Kazada, 27 yolcunun bulunduğu otobüsteki 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 yolcuyu kurtardı. Yaralı 20 yolcu ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. İzmir yönüne yaklaşık 1,5 saat kapalı kalan yol, araçların çekilmesiyle normal seyrine döndü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Konak ilçesindeki bağlı Yeşildere Caddesine meydana gelen kazada Bornova istikametinden Buca istikametine seyir halinde olan ve Süleyman S'nin idaresindeki 35 K02936 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. Sürücü, Süleyman S. ise kazada ağır yaralandı. Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Süleyman S'nin yapılan alkol kontrolünde 167 promil alkollü olduğu tespit edildi.