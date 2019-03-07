Özgür KAYNAR: The End

BUGÜN NELER OLDU

Damdan düşenin halini ancak damdan düşen bilirmiş ya!..FETÖ'nün gadrine uğramayanlar da ülkenin başına nasıl bir bela musallat edildiğini anlamakta zorlanıyor!Haksız da değiller, karşımızda sıradan bir düşman yok!Aldıkları talimatları harfiyen uygulayan robotlaştırılmış bir güruh kendileri!Şekilden şekle girip şeytana pabucunu ters giydiren, bunu yaparken tüm değerlerimizi alet edip değersizleştiren yalan makinesinden farksız tipler hepsi!Tehlikenin büyüklüğünü göstermek,ve herkesin anlamasını sağlamak mecburiyetindeyiz!Tarih tekerrür etmesin diye...Ülkemiz boyunduruk altında kalmasın diye... Vatan evlatları vatanseverlikleri ve Atatürkçülükleri nedeniyle bedel ödemesin, 10 yılda bir darbelerle başımıza demir yumruk indirilmesin diye...Devletimizi, gerçek sahibi milletimiz yönetsin diye... Yorulmak, usanmak bilmeden bunu yapmak zorundayız.Son 5 yılını bu mücadelenin içinde aktif olarak geçiren bir gazeteci olarak yazıyorum... Öyle böyle değil; sanılanın ya da tahmin edilenin de ötesinde,Ele geçirdiklerini zannettikleri devleti karşılarında bulan FETÖ'cüler, suyu ne kadar bulandırsa da, ne kadar tedbir alsa da açık veriyor, o açıklar sayesinde gizli kapılar aralanıyor...İpin ucu çekildikçe gerisi çorap söküğü gibi geliyor... Devlet içinde devam eden operasyonlar bunun en çarpıcı örneğidir. Zaten bilenlerin gözündeki fotoğrafları net! Değişen taktiklerinin değişmeyen tek yanı var, o da yalan!öncesinde, kimi hedef olarak görüyorlarsa onları FETÖ'cü ilan edip hedef saptırmaya çalışmışlardı.O dönem devlet içinde hala canlı oldukları için elleri güçlüydü, istihbarat oyunlarıyla bir yolunu bulup firar da ettiler. 15 Temmuz milat oldu, kaçacak delikleri kalmadı!Önce inkarı denediler, olmayınca can simidi misali itirafçılığa sarıldılar.Bildiklerinin çok azını anlatıp örgüte en az zarar vererek yakayı kurtarmayı denediler.Soruşturma safhasında polise, savcıya söylediklerini duruşmalarda inkar edipSırtlarını dayadıkları okyanus ötesine güvenip tehdit savuranları bile çıkıyor içlerinden!Onlardan biriyle önümüzdeki günlerde mahkemede hesaplaşacağım!Ne yaparlarsa yapsınlar, nereye güvenirlerse güvensinler!.. İpin ucunda sonları var, çektikçe geliyor.Yani...Bitti... Bitiyor...