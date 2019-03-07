Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Torbalı’ya yeni bulvar geliyor

’ya yeni bulvar geliyor

Giriş Tarihi: 7.3.2019
Torbalı’ya yeni bulvar geliyor
IZMIR'IN Torbalı ilçesine yeni meydanlar, yürüyüs yolları, çocuk parkları ve bulvarlar yapılmaya devam ediliyor. Belediye Baskanı Adnan Yasar Görmez ilçenin yeni bulvarı olması beklenen Ibrahim Kesici Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Caddenin kaldırım ve asfalt çalısması, aydınlatma, agaçlandırma ile farklı bir görünüm vereceklerini dile getiren Görmez, "Vatandasımızın rahat etmesi için 5 yılda asfalt dökme ve kilit tası döseme isinde tarih yazdık. Mevcut yollarımızı da tadilata alıp, modern bir görüntüye kavusturuyoruz. Yapılan kazı çalısmaları ile kötü bir hal alan Ibrahim Kesici Caddesi'ni ilçenin en güzel bulvarlarından birisi haline getirecegiz. Kısa sürede hizmete açacagız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Torbalı’ya yeni bulvar geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN