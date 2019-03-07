Torbalı’ya yeni bulvar geliyor

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Torbalı ilçesine yeni meydanlar, yürüyüs yolları, çocuk parkları ve bulvarlar yapılmaya devam ediliyor. Belediye Baskanı Adnan Yasar Görmez ilçenin yeni bulvarı olması beklenen Ibrahim Kesici Caddesi'nde incelemelerde bulundu. Caddenin kaldırım ve asfalt çalısması, aydınlatma, agaçlandırma ile farklı bir görünüm vereceklerini dile getiren Görmez, "Vatandasımızın rahat etmesi için 5 yılda asfalt dökme ve kilit tası döseme isinde tarih yazdık. Mevcut yollarımızı da tadilata alıp, modern bir görüntüye kavusturuyoruz. Yapılan kazı çalısmaları ile kötü bir hal alan Ibrahim Kesici Caddesi'ni ilçenin en güzel bulvarlarından birisi haline getirecegiz. Kısa sürede hizmete açacagız" dedi.