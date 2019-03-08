1 numara olacağız

BUGÜN NELER OLDU

Cumhur İttifakı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi'nde kooperatifler, birlikler, ziraat odaları, büyük şirketlerin temsilcileri ile üreticileriyle bir araya geldi. Tarımda üretimin ve kalkınmanın desteklenmesine yönelik projelerinden Küçük Menderes havzasına yönelik bölümünü açıklayan Nihat Zeybekci, İzmir'i, tarım, süt ve süt ürünleri, süs bitkileri gibi alanlardaki üretimiyle dünyaca tanınan markaların şehri haline getireceklerini söyledi. İzmir'de organize sanayi bölgeleri, serbest bölgeler, lojistik merkezleri, hava kargo merkezi, bilim, teknoloji ve yazılım vadisi, turizm gibi alanlarda önemli yatırımlara ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Zeybekci, "Ama İzmir'de olmazsa olmazımız tarım" dedi. Zeybekci, şehirde üretilen ürünlerin en yüksek değere ulaşması, çiftçinin, üreticinin desteklenmesi hedefiyle önemli projeler hazırladıklarını kaydetti. Projelerinin, sembolik biriki üreticiyi değil bölgedeki tüm üreticileri kapsadığının altını çizen Zeybekci, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 1 Nisan'dan itibaren yeni yapılanmaya gideceklerini, bir daire başkanlığı kurarak altında holding statüsündeki "Tarım ve Gıda Ürünleri AŞ" şirketinin faaliyete geçeceğini aktardı. Zeybekci, projeleri hakkında şu bilgileri verdi: Her ilçede bürosu bulunacak Tarım ve Gıda Ürünleri AŞ, tarımsal üretim, hayvancılık, bitki, peyzaj başta olmak üzere ürünün üreticiden alımından, son tüketiciye ulaştırılmasına kadar her aşamayı yürütecek. Ürünün ekiminden, satın alma, fiyatın düşmesini engelleyecek müdahalede bulunma, soğuk zincirde koruma, paketleme, nakliye, pazarlama gibi konulara değin üreticiye destek verecek. Tarım ve Gıda A.Ş. bir ilke imza atarak üreticiden, çiftçiden ürün alımı gerçekleştirecek, ödemelerini peşin yapacak. Ürünler, son tüketiciye ulaştıracak zincir marketlere vadeli verilecek ve 'Yerel Ürünler Standı'nda satılacak. Şirket ihtiyaç duyulması halinde alt şirketler kuracak, ortaklıklar oluşturacak." Zeybekci, müjdelerine şöyle devam etti: "Balıkçılıkta da üretici desteklenecek. Kurulacak balıkçı limanları sayesinde ürünler, soğuk zincirde depolamadan özel paketlemeyle kadar hazırlanacak ve İzmir markasıyla pazara ulaştırılacak. Çiftçilerin ihtiyaçları karşılanacak. İzmir, peyzaj ve süs bitkilerinde ihracat merkezi olacak. İzmirli üreticiler seracılıkta son teknolojiyi kullanacak. Süt ve süt ürünlerinde kendi markalarımızı yaratacağız. Başta kadınlarımız ve gençlerimiz olmak üzere binlerce insanımız iş bulacak. Ürün temininde ayrımcılık yapılmayacak. Geleneksel tarımı geleceğin tarımıyla buluşturacağız. Gastronomi, İzmir'den dünyaya yayılacak. Gıda ve Tarım Teknolojileri Vadisi İzmir'de kurulacak." Asla sözünü unutanlardan olmadıklarını dile getiren Zeybekci "Aşı işi mutluluğu refahı büyütmek bu, elinizin altında dünyanın en verimli toprakları var ve biz bunları en etkin projelerle değerlendireceğiz. Bu projeyi birlikte yapacağız. Bakırçay havzasına ilişkin de projelerimizi de gerçekleştireceğimiz bir toplantıda anlatacağız. Seferihisar, Çemşe, Karaburun ve Urla da aynı statüde teşvikten yararlanabilecek" ifadesini kullandı. "Kadınlarımız bizim anamızdır, bacımızdır, çok değerlimizdir" diyerek tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Zeybekci, meclis üyeliklerinde kadın sayısında Türkiye'de rekorun AK Parti'de olduğunu söyleyerek kadınlar günü kutlamasının böyle yapılacağını söyledi.ZEYBEKCI ayrıca "İzmir'de bir ilçe var 4 aydır maaşlar ödenmiyor sata sata hiçbir şey bırakmadığı söyleniyor. İlçe sakinleri biz kurtulduk, İzmir düşünsün diyorlar" diye konuştu.