Bucaspor fırtına gibi

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 3.Grup'ta Bayburt deplasmanından galibiyetle dönen Bucaspor'un, 15'inci sıradaki 1461 Trabzon'la arasında sadece 4 puan fark kaldı. Bucaspor'la çıktığı 4 maçta 8 puan toplayan teknik direktör Levent Eriş, kalan 9 haftada toplayacağı puanlarla lige tutunacaklarını söyledi. Bayburt'un iç sahadaki ilk yenilgisini kendilerinden aldığını ifade eden Eriş, "Takımım harika mücadele etti. Gerçek potansiyelimiz ortaya çıktı" dedi. Bayburt dönüşünde kendilerini yüzlerce taraftarın karşıladığını söyleyen Eriş, "Bize inanan insanları mutlu etmek boynumuzun borcu. Aynı şekilde mücadele devam edecek" yorumunu yaptı.