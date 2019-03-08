Çocukları isteyince koruyucu anne oldu

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MANISA'NINŞehzadeler ilçesinde yaşayan Ayla Genç ile Bayram Genç (59) çiftine evlenerek evden ayrılan evlatları 2006 yılında koruyucu aile olma teklifinde bulundu. Çocuklarını dinleyen Genç çifti, Manisa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne başvuruda bulundu. Ayla- Bayram Genç çifti, ilk olarak 2006 yılında, davranış bozukluğu engeli bulunan 10 yaşındaki Enis'e, 2012 yılında yüzde 50 zihinsel engelli 15 yaşındaki Ayşenur'a, son olarak 2013 yılında 14 yaşındaki Yusuf'a koruyucu aile oldu.Kendi evlatlarına gösterdiği ilgi ve sıcaklığı koruyuculuğunu yaptığı 3 çocuğa da gösterdiğini ifade eden Ayla Genç, "Benim 2 değil, 5 evladım var. Belki 9 ay karnımda taşımadım, kan bağımız yok ama onlar benim resmen canımdan bir parça oldu. Çocuklarımız, beni ve babalarını öpmeden ne bir güne başlarlar ne de geceleri uyumaya giderler. Onların hayatımızda olması çok güzel bir duygu. Bazı duygular ifade edilemiyor, yaşamak lazım. Eve geldiğimizde bizi karşılıyorlar, sarılıyorlar. Bizim canımızın bir parçası onlar. İki engelli çocuğum var. Onlarla da özel olarak ilgileniyorum. Sağlığım yerinde olduğu müddetçe onların ölene dek yanındayım" dedi. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan ise, "Vatandaşları gönüllü koruyucu aile olmaya davet ediyoruz" dedi.