Denizlispor’a hacız şoku

BUGÜN NELER OLDU

SPOR Toto 1. Lig'de şampiyonluğa koşan, 50 puanla lider olan Denizlispor'un banka hesaplarına 2014 yılından kalan 12 bin liralık borç yüzünden haciz geldiği öğrenildi. Kulüpte eski başkanlardan Mehmet Özsoy'dan o dönem aldığı senetleri tahsil edemeyen bir restoran sahibi, faizleriyle birlikteKüçük bir meblağ yüzünden hesaplarının bloke edilmesi üzerine küplere binen Başkan Ali Çetin, "Banka hesapları gelen haciz nedeniyle işlem yapılamaz hale geldi. Tüm şehrin seferberlik ilan edip bağış kampanyaları ile kulübümüze destek olmaya çalıştığı bu dönemde bu tür haciz işlemleri bizleri derinden üzmektedir." dedi.