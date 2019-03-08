Denizli’ye çok yakıştı

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışmalarına başlatılan, Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nin yapımı tamamlandı. Hizmete açılmayı bekleyen ve eski Ekonomi Bakanı, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin ismini taşıyan 85 bin metrekare kapalı alana sahip tesis, basına tanıtıldı. 500, 1000 ve 2 bin kişilik 3 salon, 6 nikah salonu, 5 seminer salonu ve fuaye alanlarının bulunduğu tesis, davetliler tarafından gezildi. Gezide özellikle çocukların uzayla ilgili merak ettiklerini öğrenebilmeleri ve yeni bilgiler edinebilmeleri için uzay gösteriminin yapıldığı gezegen evi dikkat çekti. Ege Bölgesi'nin en büyük kongre ve kültür merkezini inşa ettiklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, "Ege Bölgesi'nin en güzel, en etkili, kapasite anlamında da en büyüğü olan tesisimizde tüm ihtiyaçları karşılayabilecek. Tiyatro salonumuz haftanın 7 günü hizmet verecek" dedi. Merkez içerisinde yer alan nikah salonunda ilk nikahı Başkanı Zolan kıydı.