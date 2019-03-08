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’ten farkındalık konseri

Giriş Tarihi: 8.3.2019
Haluk Levent’ten farkındalık konseri
HALUK Levent tarafından kurulan ve gönüllülerden oluşan Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP), hayata geçirilen sosyal sorumluluk projeleri ile dikkat çekmeyi sürdürüyor. Haluk Levent, AHBAP sponsorluğunda, İzmir'de bu kez ilik nakli bekleyenler için sahne alacak. 20 Mart'ta Celal Atik Spor Salonu'nda düzenlenecek konser hakkında bilgi veren Levent, "Öykü Arin, Baran ve Yunus Emre'nin ilik nakli olması gerekiyor. Binlerce kişi gelirse, ilik bekleyen yüzlerce çocuktan birine şans olabilir" dedi.
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Haluk Levent’ten farkındalık konseri
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