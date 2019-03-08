Kadın öncelikli belediye sözü

BUGÜN NELER OLDU

CUMHUR İttifakı AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İzmir Milletvekili Hamza Dağ ile birlikte Eşrefpaşa Seçim Koordinasyon Merkezi'nin (SKM) açılışını yaptı. Coşkulu katılım için teşekkür eden Eroğlu, "Bir kadın olarak, çalışan bir kadın olarak ve kadınlarımızın toplum içerisinde çektiği sıkıntıları bilen biri olarak her zaman yanlarındayım. Kadın elinin değmediği bir Konak bizim istediğimiz bir Konak olmaz. Kadınlarımızın emeği ve bakış açısıyla güzelleştireceğimiz ilçemiz Kadın Öncelikli Belediye anlayışıyla yönetilecek. Yaptığımız işlerde de verdiğimiz hizmetlerde de kadınlarımız söz sahibi olacak" dedi.