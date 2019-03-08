Kamyon hayali gerçekleşti

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'DE Konak Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde 2005 yılında göreve başlayan İlknur Çoralar, 2012'ye kadar masabaşında çalıştı. En büyük hayallerinden biri çöp kamyonu kullanmak olan Çoralar, bir süre sonra tutkusunu gerçeğe dönüştürdü. Küçük çöp arabası ile sokaklarda çalışmaya başlayan Çoralar, daha sonra büyük çöp kamyonunun direksiyonuna geçmeye karar verdi. Sabah erken saatlerde işe başladıklarını kaydeden Çoralar, "İki arkadaşım ile çıkıyorum. Onlarla birlikte bölgemize gidiyoruz, çöpümüzü topluyoruz" diye konuştu.