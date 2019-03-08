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KSK zirveye ortak oldu

Giriş Tarihi: 8.3.2019
KSK zirveye ortak oldu
KARŞIYAKA'DA transfer yasağıyla şans bulmaya başlayan altyapı patentli kadro, TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve yarışına damga vurdu. Kaf-Kaf'ın gençleri ligde önce lider Kırşehir Belediyespor, ardından takipçisi Altındağ Belediyespor ve üçüncü sıradaki Kızılcabölükspor'u yenerek 7 yıl sonra ilk kez 3'te 3 yaptı ve play-off yarışına da ortak oldu. Son olarak 7 yıl önce 2012-13 sezonunun başında 1. Lig'de üst üste 4 galibiyet alan Karşıyaka, yıllar sonra kendi gençleriyle ilk kez 3 maçlık seri yakaladı. Kırmızıyeşilliler, ligde ilk 7 haftayı düşme hattında son sırada geçtikten sonra teknik direktörlük görevine Mesut Toros'un getirilmesiyle şaha kalktı.
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KSK zirveye ortak oldu
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