KSK zirveye ortak oldu

BUGÜN NELER OLDU

KARŞIYAKA'DA transfer yasağıyla şans bulmaya başlayan altyapı patentli kadro, TFF 3. Lig 2. Grup'ta zirve yarışına damga vurdu. Kaf-Kaf'ın gençleri ligde önce lider Kırşehir Belediyespor, ardından takipçisi Altındağ Belediyespor ve üçüncü sıradaki Kızılcabölükspor'u yenerekSon olarak 7 yıl önce 2012-13 sezonunun başında 1. Lig'de üst üste 4 galibiyet alan Karşıyaka, yıllar sonra kendi gençleriyle ilk kez 3 maçlık seri yakaladı. Kırmızıyeşilliler, ligde ilk 7 haftayı düşme hattında son sırada geçtikten sonra teknik direktörlük görevine