Lale Mahallesi’nin Sumru ablası

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İZMIR'DE 2009 yılında yapılan yerel seçimlerde 25 yaşında olan Sumru Benligül (35), gelin olarak geldiği Konak'a bağlı Lale Mahallesi'ne muhtar oldu. Türkiye'nin en genç muhtarı unvanını alan Benligül, ardından 2014 yılında da mahallesine muhtar olmayı başardı. Görev süresi boyunca mahellenin sevgisini kazanan Benligül, gençlere abla, çocuklara anne, yaşlılara evlat oldu. Toplum baskısına maruz kalan kadınların sesi olmaya, onlara istihdam sağlamaya ve sosyal haklarını korumak için bilinçlendiren muhtar Benligül, şiddet gören ve mağdur durumdaki birçok kadına cesaret verdi. 31 Mart'ta yapılacak seçimde yeniden Lale Mahallesi için muhtar adayı olan Sumru Benligül, "2 dönemdir, muhtarlık yapıyorum. Mahallemi ve insanlarını çok seviyorum. Biz olgusunu, beraberlik olgusunu hep canlı tutmaya çalışıyoruz. Kadın olmam nedeniyle ilk seçildiğim dönem önyargıyla yaklaşanlar oldu. Ancak mahalleliyle kaynaşınca herkesin güvenini kazandım. 7'den 70'e mahalledeki her bireyin derdini dinlemeye ve dermanı olmaya çalışıyorum. Bizim bölgemiz biraz dezavantajlı. Bu açıdan elimden geldiği kadar gençlere iş bulmalarına yönelik ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için yardımcı olmaya çalışıyorum" diye konuştu.