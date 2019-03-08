Pınar Karşıyaka rövanşı bekliyor

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PINAR Karşıyaka, Ventspils'e deplasmanda iki sayı farkla yenilmesine rağmen tur için avantajlı bir skor elde ederken, İzmir ekibinin başantrenörü Dirk Bauermann, rövanşta kendi sahalarında oynamanın avantajını kullanarak, rakiplerini eleyeceklerini söyledi. Bauermann, "Kazanmalıydık, kazanamadık ama 80 dakikalık bir maçın ilk yarısını 2 sayı farkla kaybettik. İkinci maçta kendi evimizde, taraftarımızın önünde oynayacağız. Yine de zorlu bir maç olacak" ifadelerini kullandı. Pınar Karşıyaka, rövanş maçında rakibini 13 Mart Çarşamba günü İzmir'de konuk edecek. Bu arada Pınar Karşıyaka-Ventspils eşleşmesinin galibinin çeyrek finalde karşılaşacağı rakibin belli olacağı mücadelenin ilk maçında İtalyan ekibi Dinamo Sassari, Hollanda'da ZZ Leiden'i 97-93 mağlup etti.