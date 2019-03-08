Tatbikattaki bazı gemiler ziyarete açıldı

BUGÜN NELER OLDU

DENIZ Kuvvetleri Komutanlığı'nca 3 denizde 103 geminin katılımıyla eş zamanlı gerçekleştirilen Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'na katılan gemilerden bazıları, İzmir Foça'da halkın ziyaretine açıldı. Yerli ve milli üretim amfibi tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar'ın yanı sıra TCG Batıray denizaltısı, TCG Edremit mayın tarama ve avlama gemisi ile TCG Beykoz keşif karakol gemisi gezilebiliyor. Görevli personel, ziyaretçilere gemi gezilerinde refakat etti, bilgi verdi. Ziyarete gelenler arasındaki ilkokul öğrencileri, kadın subaylarla fotoğraf çektirmek için yarıştı.