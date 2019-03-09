Akigo kritik virajda

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta evinde 1-0 geriye düştüğü maçta Aytemiz Alanyaspor'u 3-1 yenerekbugün, Trabzonspor deplasmanında terleyecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Yaşar Kemal Uğurlu'nun düdük çalacağı müsabaka saat 16:00'da başlayacak. Akigo'da sakatlıkları süren Eray, Cikalleshi, Mustafa Yumlu, Dany ve Güray ile cezalı Manu forma giyemeyecek. Yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakılan kaleci Fatih Öztürk ile orta saha Josue de Trabzon'da sahada olmayacak.Alanyaspor galibiyetiyle moral bulduklarını ifade eden teknik direktör Cem Kavçak, Trabzonspor karşısında ellerinden gelen en iyi mücadeleyi göstereceklerini söyledi."Oyuncularımıza inanıyoruz. Önemli eksiklerimiz olsa da kadromuzdaki her futbolcu bizler için çok değerli. Umarım Trabzon'dan galip gelir ve bu sezon ilk kez üst üste iki maçı kazanırız" dedi. Sezonun ilk yarısındaGeçen sezon ise Ege ekibi Trabzonspor'u deplasmanda 6-1 yenerek tarihi bir skora imza atmıştı. Akhisarspor'un muhtemel 11'i şöyle: Lukac - Zeki, Caner, Cocalic, Kadir, Sissoko, Aykut, Barbosa, Bilal, Regattin, Bokila.